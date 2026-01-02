iSport.ua
Наставник сборной Украины по футзалу номинирован на престижную мировую награду

Претендует на звание лучшего в мире.
Сегодня, 14:26       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Косенко / Getty Images
Александр Косенко / Getty Images

Главный тренер национальной сборной Украины по футзалу Александр Косенко вошёл в список претендентов на награду лучшему тренеру по версии FutsalPlanet.

Среди претендентов на награду также борются Хишам Дгиг (Марокко), Блажей Корчински (Польша) и Матиас Рауль Лукуикс (Аргентина). Добавим, что в ближайшие пять дней список претендентов пополнится ещё шестью специалистами.

Имя победителя в номинации будет официально объявлено в следующую среду, 7 января 2026 года.

Напомним, что с 20 января по 7 февраля 2026 года начнётся Чемпионат Европы по футзалу, сборная Украины сыграет с Чехией, Арменией и Литвой.

