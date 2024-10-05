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Украина - Франция: онлайн-трансляция матча за бронзу ЧМ-2024 по футзалу 06.10.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской национальной футзальной команды.
Сегодня, 16:24
Сборная Украины по футзалу /АФУ
Сборная Украины по футзалу /АФУ

В воскресенье, 6 октября, сборная Украины сыграет с Франция в бронзовом финале чемпионата мира-2024 по футзалу, который проходит в Узбекистане.

Команда Александра Косенко в первом раунде плей-офф обыграла Нидерланды (3:1), во втором - Венесуэлу (9:4), но в полуфинале проиграла Бразилии (2:3).

Французская сборная оказалась сильнее Таиланда (5:2), Парагвая (2:1), но слабее Аргентины (2:3).

Матч Украина - Франция будет сыгран в Ташкенте на Хумо Арене. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Франция

Трансляция матча Украина - Франция будет доступна в этой новости 6 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 15:30 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире будут транслировать платформы Суспільне Спорт (диджитал, региональные каналы, YouTube-канал, сайт).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех матчей чемпионата мира-2024 по футзалу.

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