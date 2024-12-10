В Киеве состоялся финал Всеукраинских спортивных соревнований "Игры ветеранов"

6-8 декабря в Киеве состоялся финал спортивных соревнований среди ветеранов и военнослужащих "Игры ветеранов", основанных Министерством по делам ветеранов Украины.

В них приняли участие военнослужащие, ветераны войны и лица, уволенные с военной службы, службы в правоохранительных органах, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или вследствие выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Во время региональных этапов "Игр ветеранов" в Одессе, Ивано-Франковске, Житомире и Кривом Роге участники соревновались за первенство в дисциплинах "Кроссфит" и "Киберспорт". Всего в спортивных соревнованиях приняло участие 190 ветеранов из всех регионов Украины. Завершились "Игры ветеранов" Всеукраинскими соревнованиями в столице.

"Я счастлива, что мы можем поддерживать наших воинов, в частности, и таким образом, организовывая соревнования "Игры ветеранов", и искренне надеюсь, что с каждым годом наша семья будет увеличиваться, что наши участники будут приводить своих друзей и собратьев, тех, кто служит и тех, кто уже уволился. Чтобы каждый понимал, почему спорт - это круто и важно, почему нужно развиваться физически и что ты можешь получить на выходе. Чтобы каждый украинец видел и следовал примеру вашей взаимоподдержки", - подчеркнула Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова во время финальных соревнований.

В категории "Кроссфит" участники выполняли адаптированные упражнения, включавшие элементы тяжелой атлетики, кардио и упражнения с собственным весом. В зависимости от физического состояния ветераны были разделены на 13 категорий, а победителей определяли по скорости выполнения упражнений и количеству повторений.

Победители в дисциплине "Кроссфит":

Категория H1

Женщины

1. Никонова Яна

Мужчины

1. Танасийчук Роман

2. Галунко Глеб

2. Панасюк Валентин

Категория N1.1

1. Камсков Артем

2. Мицик Сергей

3. Сокол Сергей

Категория R1

1. Завирюхин Артем

2. Дубов Сергей

3. Евтушенко Александр

Категория H2

1. Гладкий Антон

1. Дмитраш Максим

2. Петренко Юрий

З. Гулий Максим

Категория S1

1. Дорошко Евгений

2. Щербак Олег

Категория N2

1. Скрипник Артем

2. Крехалев Александр

3. Литовченко Юрий

Категория R2

1. Грязных Александр

2. Ходос Александр

Категория NO

Женщины

1. Алиманова Ярина

Мужчины

1. Лысенко Евгений

2. Моргун Олег

3. Шинкарук Bиктop

Категория N2.2

1. Гильчук Вадим

2. Литвинов Денис

3. Передереев Артем

Категория WO

1. Вознюк Назар

2. Среда Михаил

2. Смольников Денис

Категория N1

1. Зарицкий Николай

2. Тихонивский Павел

3. Шатило Владислав

Категория RO

1. Дмитрук Евгений

2. Троян Игорь

3. Заболотний Андрей

3. Саенко Эдуард

Категория W1

1. Федосеенко Евгений

2. Дамаскин Михаил

В категории "Киберспорт" ветераны и военнослужащие соревновались в популярных видеоиграх: стратегии Dota 2, шутере Counter-Strike 2 и спортивном симуляторе EA FC 25. Для некоторых жанров участников объединяли в случайно сложившиеся команды.

Победители в дисциплине "Киберспорт":

EA FC 25

1. Павел Тихонивский

2. Владислав Лисничук

3. Дмитрий Чайка

Dota 2

"Team Malta Style"

Михаил Дамаскин

Евгений Иванов

Андрей Бережный

Илья Гайдук

Никита Рудь

Counter-Strike 2

"Non Stop"

Алексей Тюхтий

Тарас Специальный

Ростислав Квачан

Владислав Език

Ярослав Пошелюжный

"Благодаря силе духа наших участников и их стремлению развивать национальные инициативы, Минветеранов удалось положить начало "Играм ветеранов". Этот проект имеет все шансы стать международным в будущем. Ведь именно в Украине живут ветераны с уникальным боевым опытом. Хотя этот опыт добыт в тяжелых условиях, именно он дает нам возможность учить других и менять мир", - отметила заместительница Министра по делам ветеранов Украины Руслана Величко-Трифонюк.

Соревнования прошли в рамках проекта Министерства по делам ветеранов "Развитие спорта для ветеранов" в рамках реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на 2025-2026 годы, разработанной по инициативе Первой леди Елены Зеленской.

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