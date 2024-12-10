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В Киеве состоялся финал Всеукраинских спортивных соревнований "Игры ветеранов"

Соревнования были основаны Министерством по делам ветеранов.
Сегодня, 18:40
Состоялся финал Всеукраинских спортивных соревнований
Состоялся финал Всеукраинских спортивных соревнований "Игры ветеранов"

6-8 декабря в Киеве состоялся финал спортивных соревнований среди ветеранов и военнослужащих "Игры ветеранов", основанных Министерством по делам ветеранов Украины.

В них приняли участие военнослужащие, ветераны войны и лица, уволенные с военной службы, службы в правоохранительных органах, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или вследствие выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Во время региональных этапов "Игр ветеранов" в Одессе, Ивано-Франковске, Житомире и Кривом Роге участники соревновались за первенство в дисциплинах "Кроссфит" и "Киберспорт". Всего в спортивных соревнованиях приняло участие 190 ветеранов из всех регионов Украины. Завершились "Игры ветеранов" Всеукраинскими соревнованиями в столице.

"Я счастлива, что мы можем поддерживать наших воинов, в частности, и таким образом, организовывая соревнования "Игры ветеранов", и искренне надеюсь, что с каждым годом наша семья будет увеличиваться, что наши участники будут приводить своих друзей и собратьев, тех, кто служит и тех, кто уже уволился. Чтобы каждый понимал, почему спорт - это круто и важно, почему нужно развиваться физически и что ты можешь получить на выходе. Чтобы каждый украинец видел и следовал примеру вашей взаимоподдержки", - подчеркнула Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова во время финальных соревнований.

В категории "Кроссфит" участники выполняли адаптированные упражнения, включавшие элементы тяжелой атлетики, кардио и упражнения с собственным весом. В зависимости от физического состояния ветераны были разделены на 13 категорий, а победителей определяли по скорости выполнения упражнений и количеству повторений.

Победители в дисциплине "Кроссфит":

Категория H1

Женщины

  • 1. Никонова Яна

Мужчины

  • 1. Танасийчук Роман
  • 2. Галунко Глеб
  • 2. Панасюк Валентин

Категория N1.1

  • 1. Камсков Артем
  • 2. Мицик Сергей
  • 3. Сокол Сергей

Категория R1

  • 1. Завирюхин Артем
  • 2. Дубов Сергей
  • 3. Евтушенко Александр

Категория H2

  • 1. Гладкий Антон
  • 1. Дмитраш Максим
  • 2. Петренко Юрий
  • З. Гулий Максим

Категория S1

  • 1. Дорошко Евгений
  • 2. Щербак Олег

Категория N2

  • 1. Скрипник Артем
  • 2. Крехалев Александр
  • 3. Литовченко Юрий

Категория R2

  • 1. Грязных Александр
  • 2. Ходос Александр

Категория NO

Женщины

  • 1. Алиманова Ярина

Мужчины

  • 1. Лысенко Евгений
  • 2. Моргун Олег
  • 3. Шинкарук Bиктop

Категория N2.2

  • 1. Гильчук Вадим
  • 2. Литвинов Денис
  • 3. Передереев Артем

Категория WO

  • 1. Вознюк Назар
  • 2. Среда Михаил
  • 2. Смольников Денис

Категория N1

  • 1. Зарицкий Николай
  • 2. Тихонивский Павел
  • 3. Шатило Владислав

Категория RO

  • 1. Дмитрук Евгений
  • 2. Троян Игорь
  • 3. Заболотний Андрей
  • 3. Саенко Эдуард

Категория W1

  • 1. Федосеенко Евгений
  • 2. Дамаскин Михаил

В категории "Киберспорт" ветераны и военнослужащие соревновались в популярных видеоиграх: стратегии Dota 2, шутере Counter-Strike 2 и спортивном симуляторе EA FC 25. Для некоторых жанров участников объединяли в случайно сложившиеся команды.

Победители в дисциплине "Киберспорт":

EA FC 25

  • 1. Павел Тихонивский
  • 2. Владислав Лисничук
  • 3. Дмитрий Чайка

Dota 2

"Team Malta Style"

  • Михаил Дамаскин
  • Евгений Иванов
  • Андрей Бережный
  • Илья Гайдук
  • Никита Рудь

Counter-Strike 2

"Non Stop"

  • Алексей Тюхтий
  • Тарас Специальный
  • Ростислав Квачан
  • Владислав Език
  • Ярослав Пошелюжный

"Благодаря силе духа наших участников и их стремлению развивать национальные инициативы, Минветеранов удалось положить начало "Играм ветеранов". Этот проект имеет все шансы стать международным в будущем. Ведь именно в Украине живут ветераны с уникальным боевым опытом. Хотя этот опыт добыт в тяжелых условиях, именно он дает нам возможность учить других и менять мир", - отметила заместительница Министра по делам ветеранов Украины Руслана Величко-Трифонюк.

Соревнования прошли в рамках проекта Министерства по делам ветеранов "Развитие спорта для ветеранов" в рамках реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на 2025-2026 годы, разработанной по инициативе Первой леди Елены Зеленской.

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