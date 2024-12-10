В Киеве состоялся финал Всеукраинских спортивных соревнований "Игры ветеранов"
6-8 декабря в Киеве состоялся финал спортивных соревнований среди ветеранов и военнослужащих "Игры ветеранов", основанных Министерством по делам ветеранов Украины.
В них приняли участие военнослужащие, ветераны войны и лица, уволенные с военной службы, службы в правоохранительных органах, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или вследствие выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий.
Во время региональных этапов "Игр ветеранов" в Одессе, Ивано-Франковске, Житомире и Кривом Роге участники соревновались за первенство в дисциплинах "Кроссфит" и "Киберспорт". Всего в спортивных соревнованиях приняло участие 190 ветеранов из всех регионов Украины. Завершились "Игры ветеранов" Всеукраинскими соревнованиями в столице.
"Я счастлива, что мы можем поддерживать наших воинов, в частности, и таким образом, организовывая соревнования "Игры ветеранов", и искренне надеюсь, что с каждым годом наша семья будет увеличиваться, что наши участники будут приводить своих друзей и собратьев, тех, кто служит и тех, кто уже уволился. Чтобы каждый понимал, почему спорт - это круто и важно, почему нужно развиваться физически и что ты можешь получить на выходе. Чтобы каждый украинец видел и следовал примеру вашей взаимоподдержки", - подчеркнула Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова во время финальных соревнований.
В категории "Кроссфит" участники выполняли адаптированные упражнения, включавшие элементы тяжелой атлетики, кардио и упражнения с собственным весом. В зависимости от физического состояния ветераны были разделены на 13 категорий, а победителей определяли по скорости выполнения упражнений и количеству повторений.
Победители в дисциплине "Кроссфит":
Категория H1
Женщины
- 1. Никонова Яна
Мужчины
- 1. Танасийчук Роман
- 2. Галунко Глеб
- 2. Панасюк Валентин
Категория N1.1
- 1. Камсков Артем
- 2. Мицик Сергей
- 3. Сокол Сергей
Категория R1
- 1. Завирюхин Артем
- 2. Дубов Сергей
- 3. Евтушенко Александр
Категория H2
- 1. Гладкий Антон
- 1. Дмитраш Максим
- 2. Петренко Юрий
- З. Гулий Максим
Категория S1
- 1. Дорошко Евгений
- 2. Щербак Олег
Категория N2
- 1. Скрипник Артем
- 2. Крехалев Александр
- 3. Литовченко Юрий
Категория R2
- 1. Грязных Александр
- 2. Ходос Александр
Категория NO
Женщины
- 1. Алиманова Ярина
Мужчины
- 1. Лысенко Евгений
- 2. Моргун Олег
- 3. Шинкарук Bиктop
Категория N2.2
- 1. Гильчук Вадим
- 2. Литвинов Денис
- 3. Передереев Артем
Категория WO
- 1. Вознюк Назар
- 2. Среда Михаил
- 2. Смольников Денис
Категория N1
- 1. Зарицкий Николай
- 2. Тихонивский Павел
- 3. Шатило Владислав
Категория RO
- 1. Дмитрук Евгений
- 2. Троян Игорь
- 3. Заболотний Андрей
- 3. Саенко Эдуард
Категория W1
- 1. Федосеенко Евгений
- 2. Дамаскин Михаил
В категории "Киберспорт" ветераны и военнослужащие соревновались в популярных видеоиграх: стратегии Dota 2, шутере Counter-Strike 2 и спортивном симуляторе EA FC 25. Для некоторых жанров участников объединяли в случайно сложившиеся команды.
Победители в дисциплине "Киберспорт":
EA FC 25
- 1. Павел Тихонивский
- 2. Владислав Лисничук
- 3. Дмитрий Чайка
Dota 2
"Team Malta Style"
- Михаил Дамаскин
- Евгений Иванов
- Андрей Бережный
- Илья Гайдук
- Никита Рудь
Counter-Strike 2
"Non Stop"
- Алексей Тюхтий
- Тарас Специальный
- Ростислав Квачан
- Владислав Език
- Ярослав Пошелюжный
"Благодаря силе духа наших участников и их стремлению развивать национальные инициативы, Минветеранов удалось положить начало "Играм ветеранов". Этот проект имеет все шансы стать международным в будущем. Ведь именно в Украине живут ветераны с уникальным боевым опытом. Хотя этот опыт добыт в тяжелых условиях, именно он дает нам возможность учить других и менять мир", - отметила заместительница Министра по делам ветеранов Украины Руслана Величко-Трифонюк.
Соревнования прошли в рамках проекта Министерства по делам ветеранов "Развитие спорта для ветеранов" в рамках реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на 2025-2026 годы, разработанной по инициативе Первой леди Елены Зеленской.
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