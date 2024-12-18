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Снукер. Бойко прошёл во второй раунд квалификации German Masters

Юлиан уверенно обыграл британца.
Сегодня, 20:34
Юлиан Бойко / Getty Images
Юлиан Бойко / Getty Images

Украинский снукерист Юлиан Бойко одержал волевую победу над представителем Англии Майклом Холтом.

Британец лучше начал матч и после трех фреймов был впереди со счетом 2:1. После этого Бойко перехватил инициативу и выиграл четыре партии подряд, позволив сопернику за этот период заработать всего 11 баллов.

На счету украинского спортсмена три зачетных брейка размером 55, 63 и 79 очков.

Холт – Бойко 2:5
55:47, 4:72, 66:49, 0:74(55), 0:72, 11:68(63), 0:94(79)

Следующим соперником Юлиана будет ветеран Марк Дэвис, матч против которого начнется завтра, 19 декабря, в 12:00.

Ранее ISPORT сообщал, что свой матч квалификации German Masters проиграл Антон Казаков.

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