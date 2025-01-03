Финал чемпионата мира по дартсу: молодой феномен против легенды этого спорта

В финал чемпионата мира по дартсу вышли 4-й и 3-й номера мирового рейтинга – 17-летний талант из Англии Люк Литтлер и опытный трехкратный чемпион мира из Нидерландов Майкл ван Гервен.

Интересно, что в двух последних чемпионатах мира именно эти ребята проигрывали в финалах.

Место проведения: Alexandra Palace

Время начала: 21:00

Формат: до 7 выигранных сетов

Источник: Getty Images

Люк Литтлер и его путь в финал

Молодой англичанин стал феноменом дартса и в свои 17 лет уже во второй раз сыграет в финале чемпионата мира (с двух попыток). В прошлом году он проиграл в финале Люку Хамфрису.

На своем пути в финал Литтлер победил Райана Микла, Иана Вайта, Райана Джойса, Нейтана Эспиналла и Стивена Бантинга. За пять матчей только в противостоянии с Райаном Джойсом средний набор Люка составил 97,84 очка за подход. Во всех поединках англичанин показывал гроссмейстерский набор 100+ очков. В том же матче был единственный случай десайдера (все решалось в последнем сете) для Литтлера. За остальные четыре поединка Люк проиграл всего 5 сетов.

Сегодня Литтлер, помимо титула чемпиона мира, будет бороться за установление рекорда как самый молодой чемпион, сейчас этот рекорд принадлежит именно ван Гервену, который свой первый титул выиграл в 24 года.

Источник: Getty Images

Путь Майкла ван Гервена в финал

Нидерландец на своем пути победил Джеймса Харелла, Брендана Долана, Джеффри же Графа, Келана Ридза и Криса Добби.

За весь турнир Майкл проиграл те же 8 сетов, что и Литтлер, но ни разу не доводил матч до решающей партии. Только в двух поединках из пяти ван Гервен смог показать результативность 100+ очков за подход.

Дополнительной мотивацией для нидерландца будет желание удержать свой рекорд младшего чемпиона.

Источник: Getty Images

История противостояния

Спортсмены встречались двенадцать раз, и все эти встречи прошли в 2024 году. Оба игрока выиграли по шесть матчей, так что сегодня будет еще борьба за лидерство в очных поединках.

Четыре встречи Литтлер и Ван Гервен провели в финалах турниров. Из них трижды побеждал нидерландец (дважды в финалах отборочных Players Championship и однажды на Dutch Darts Masters). Литтлер одержал победу в финале Bahrein Darts Masters.

Оба спортсмена уже гарантировали себе £200'000 призовых, а победитель сегодня прибавит еще £300'000. Также триумфатор чемпионата мира поднимется на вторую строчку мирового рейтинга, а проигравший будет третьим.

Прогноз ISPORT: Литтлер станет чемпионом мира

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