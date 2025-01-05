Итальянский гранд готов арендовать Рэшфорда

Однако у Милана есть свои условия.

Милан активно интересуется Маркусом Рэшфордом, пишет Джанлука Ди Марцио.

По информации журналиста, "россонери" внимательно следят за ситуацией вокруг вингера Манчестер Юнайтед и оценивают игрока.

Милан согласиться взять к себе Маркуса, если удастся договориться с манкунианцами об аренде игрока так, чтобы английский клуб выплачивал большую часть его зарплаты.

В то же время, насколько известно, МЮ готов рассматриваться предложения только о трансфере, либо же об аренде с обязательным выкупом.

Ранее также сообщалось, что Ювентус готов Ювентус готов рассмотреть предложения по своему ключевому форвардупродать своего форварда[[/link_local].

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