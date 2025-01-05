Озвучено окончательно решение по поводу проведения матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль сообщил, что матч 20-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед состоится.
Несмотря на изначальные опасения по поводу возможного переноса игры из-за неблагоприятных погодных условий, поединок пройдет в запланированные сроки.
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"Сегодняшний матч против Манчестер Юнайтед пройдет по плану. Ранее были проведены два совещания по безопасности для оценки погодных условий и условий поездки.
Мы благодарим всех, кто помог нам провести эту игру сегодня. Если вы едете на Энфилд, то, пожалуйста, будьте особенно осторожны. Мы с нетерпением ждем встречи с вами там", - говорится в заявлении мерсисайдцев.
Today’s fixture against Manchester United will go ahead as planned. Two safety meetings were held earlier to assess the weather and travel conditions.— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2025
We thank everyone involved in helping us to get this game on today. If you’re travelling to Anfield then please take extra…
Напомним, что матч 20-го тура АПЛ между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 5 января. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
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