Озвучено окончательно решение по поводу проведения матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Ливерпуль сообщил, что матч 20-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед состоится.

Несмотря на изначальные опасения по поводу возможного переноса игры из-за неблагоприятных погодных условий, поединок пройдет в запланированные сроки.

"Сегодняшний матч против Манчестер Юнайтед пройдет по плану. Ранее были проведены два совещания по безопасности для оценки погодных условий и условий поездки.

Мы благодарим всех, кто помог нам провести эту игру сегодня. Если вы едете на Энфилд, то, пожалуйста, будьте особенно осторожны. Мы с нетерпением ждем встречи с вами там", - говорится в заявлении мерсисайдцев.

