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Озвучено окончательно решение по поводу проведения матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Мерсисайдцы выступили с официальным заявлением.
Сегодня, 14:55
Стадион Энфилд / Getty Images
Стадион Энфилд / Getty Images

Ливерпуль сообщил, что матч 20-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед состоится.

Несмотря на изначальные опасения по поводу возможного переноса игры из-за неблагоприятных погодных условий, поединок пройдет в запланированные сроки.

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"Сегодняшний матч против Манчестер Юнайтед пройдет по плану. Ранее были проведены два совещания по безопасности для оценки погодных условий и условий поездки.

Мы благодарим всех, кто помог нам провести эту игру сегодня. Если вы едете на Энфилд, то, пожалуйста, будьте особенно осторожны. Мы с нетерпением ждем встречи с вами там", - говорится в заявлении мерсисайдцев.

Напомним, что матч 20-го тура АПЛ между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 5 января. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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