Юный талант Арсенала выбыл на длительный срок

Полузащитник Арсенала Итан Нванери получил травму, сообщил на пресс-конференции Микель Артета.

Напомним, 17-летний англичанин является обладателем нескольких рекордов Арсенала и АПЛ. Например, он самый молодой дебютант лиги, выйдя в матче против Брайтона в возрасте 15 лет и 181 дня.

Как сообщил главный тренер "канониров", Нванери получил повреждение в матче против Брайтона. Игрок пропустит минимум 3-4 недели.

В текущем сезоне у Итана Нванери сыграно почти 500 минут во всех турнирах. Молодой хавбек записал на свой счет пять голов.

Ранее также сообщалось, что форвард МЮ не покинет клуб зимой

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