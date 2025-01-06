Консейсау быстрее всех в истории Милана выиграл титул с командой

Португалец провел всего два матча.

Главный тренер Милана Сержиу Консейсау установил необычный рекорд.

Напомним, накануне "россонери" обыграли Интер в финале Суперкубка Италии. Для португальского наставника это был всего второй матч у руля клуба.

Таким образом, Консейсау быстрее всех тренеров Милана, начиная с 1929 года, выиграл первый трофей.

Предыдущий рекорд принадлежал Винченцо Монтелле, итальянцу потребовались 18 матчей, чтобы выиграть Суперкубок Италии в 2016 году.

Ранее также Реал с легкостью прошел в следующую стадию Кубка Испании.

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