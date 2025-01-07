iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду может снова оказаться в одной команде с партнером по Реалу

Саудовские клубы возобновили интерес к Каземиро.
Сегодня, 00:30
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Саудовские клубы снова возобновили интерес к Каземиро, пишет Бен Джейкобс.

По информации журналиста, сразу три клуба могут сделать предложение по бразильцу, включая и Ан-Наср.

Андерсон Талиска получил выгодное предложение из Турции, и если он его примет, то саудовский клуб сделает предложение по Каземиро.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, готов отпустить бразильца, но не собирается форсировать его уход. Если о трансфере договориться не удастся, Аморим готов интегрировать хавбека в свою команду.

В текущем сезоне Каземиро провел 14 матчей и отличился одним голом.

Ранее также сообщалось, что форвард МЮ не покинет клуб зимой

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро

Статьи по теме

Экс-тренер Манчестер Юнайтед: Каземиро думал, что в Реале видел все Экс-тренер Манчестер Юнайтед: Каземиро думал, что в Реале видел все
Тен Хаг поддержал Каземиро: У каждого может быть плохой день на работе Тен Хаг поддержал Каземиро: У каждого может быть плохой день на работе
Каземиро останется в Манчестер Юнайтед Каземиро останется в Манчестер Юнайтед
Галатасарай нацелился на звезду Манчестер Юнайтед, который брал Лигу чемпионов с Реалом Галатасарай нацелился на звезду Манчестер Юнайтед, который брал Лигу чемпионов с Реалом
Помочь журналистам

Видео

НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио
НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Футбол сегодня: Интер - Милан в финале Суперкубка Италии, матч Реала в Кубке Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: w0nderful занял 11-е место в рейтинге
просмотров
Костюк начнет турнир в Аделаиде матчем против американки
просмотров
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сумасшедшое попадание Леверта
просмотров

Последние новости

Теннис00:58
Калинина сыграет против итальянки на старте турнира в Хобарте
Теннис00:57
Ястремская начнет турнир в Аделаиде матчем против американки
Теннис00:53
Костюк начнет турнир в Аделаиде матчем против американки
Европа00:30
Роналду может снова оказаться в одной команде с партнером по Реалу
Вчера, 23:50
Европа23:50
Барселона связалась с представителями нападающего английского клуба
Европа23:23
Консейсау быстрее всех в истории Милана выиграл титул с командой
Европа23:10
Милан - обладатель Суперкубка Италии
Киберспорт22:59
Команда Зинченко доукомплектовала состав по CS2 на сезон-2025
Европа22:25
Юный талант Арсенала выбыл на длительный срок
Европа21:55
Реал уничтожил клуб из Сегунды в Кубке Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK