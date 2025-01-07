Роналду может снова оказаться в одной команде с партнером по Реалу

Саудовские клубы снова возобновили интерес к Каземиро, пишет Бен Джейкобс.

По информации журналиста, сразу три клуба могут сделать предложение по бразильцу, включая и Ан-Наср.

Андерсон Талиска получил выгодное предложение из Турции, и если он его примет, то саудовский клуб сделает предложение по Каземиро.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, готов отпустить бразильца, но не собирается форсировать его уход. Если о трансфере договориться не удастся, Аморим готов интегрировать хавбека в свою команду.

В текущем сезоне Каземиро провел 14 матчей и отличился одним голом.

Ранее также сообщалось, что форвард МЮ не покинет клуб зимой

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