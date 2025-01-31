Украинский скелетонист стал призером юниорского чемпионата Европы

Украинец Ярослав Лавренюк стал призером чемпионата Европы по скелетону среди юниоров U-20, проходящего в латвийской Сигулде.

17-летний украинский скелетонист завоевал бронзовую награду, заняв третье место с результатом 1:42.82, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Золото и серебро взяли хозяева трассы Эмилс Идриксонс (1:41.12) и Давис Валдовскис (1:41.86) соответственно.

Еще один украинский скелетонист Владислав Клименко финишировал с пятым результатом (1:43.47).

Чемпионат Европы U-20 по скелетону

Эмилс Идриксонс (Латвия) - 1:41.12 Давис Валдовскис (Латвия) - 1:41.86 Ярослав Лавренюк (Украина) - 1:42.82

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5. Владислав Клименко (Украина) - 1:43.47

Напомним, что недавно в швейцарском Сент-Морице Ярослав Лавренюк впервые в истории Украины стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров.

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