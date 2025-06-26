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Желтяков и Лисовец с медалей стартовали на чемпионате Европы U-23 по плаванию

Украинцы выиграли награды в первый соревновательный день.
Сегодня, 21:34       Автор: Антон Федорцив
Александр Желтяков / Getty Images
Александр Желтяков / Getty Images

Отечественные пловцы успешно начали выступления на молодежном чемпионате Европы. Александр Желтяков и Владимир Лисовец взяли серебряные медали в словацком Шаморине.

Первый финишировал вторым на 200-метровке на спине. Второй же поднялся на вторую строчку пьедестала на 50 м брассом. В шаге от наград остановилась Ника Шарафутдинова – 4-е место в 50-метровке на спине.

Европейское первенство U-23 продлится до 28 июня. Цвета Украины на чемпионате защищают 8 молодых спортсменов.

Напомним, каноистка Людмила Лузан стала чемпионкой Европы в одиночках на 500 м.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Желтяков

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