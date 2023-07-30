Американка побила рекорд Майкла Фелпса по личным победам на чемпионатах мира по плаванию
Кэти Ледеки вписала себя в историю мирового спорта.
Американская плавчиха Кэти Ледеки выиграла свое второе золото на чемпионате мира-2023 по плаванию.
Спортсменка показала первый результат в дисциплине 800 метров вольным стилем.
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Благодаря своей победе Ледеки побила абсолютный рекорд по личным победам на чемпионатах мира среди мужчин и женщин, превзойдя показатель легендарного Майкл Фелпса.
Начиная с 2013 году Кэти выиграла 16 золотых медалей на главных международных стартах, что превосходит показатель Фелпса, у которого 15 медалей высшего ранга.
Ранее сообщалось, что французский пловец побил рекорд Фелпса на 400 м.