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Американка побила рекорд Майкла Фелпса по личным победам на чемпионатах мира по плаванию

Кэти Ледеки вписала себя в историю мирового спорта.
Сегодня, 10:30
Кэти Ледеки / Getty Images
Кэти Ледеки / Getty Images

Американская плавчиха Кэти Ледеки выиграла свое второе золото на чемпионате мира-2023 по плаванию.

Спортсменка показала первый результат в дисциплине 800 метров вольным стилем.

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Благодаря своей победе Ледеки побила абсолютный рекорд по личным победам на чемпионатах мира среди мужчин и женщин, превзойдя показатель легендарного Майкл Фелпса.

Начиная с 2013 году Кэти выиграла 16 золотых медалей на главных международных стартах, что превосходит показатель Фелпса, у которого 15 медалей высшего ранга.

Ранее сообщалось, что французский пловец побил рекорд Фелпса на 400 м.


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