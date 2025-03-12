Украина объявила состав на Чемпионат мира по легкой атлетике
Сборная Украины объявила состав на Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении в Нанкине, Китай.
Наша страна будет иметь представительство в четырех дисциплинах, а именно: Прыжки в высоту, тройной прыжок, пятиборье и бег на 60 метров с барьерами.
Наибольшее представительство у Украины будет в прыжках в высоту. Там честь страны будут защищать действующие чемпионы Европы Олег Дорощук и Ярослава Магучих, а также участники чемпионата Европы Екатерина Табашник и Дмитрий Никитин.
В тройном прыжке выступит Мария Синей, в пятиборье - Юлия Лобан. Анна Плотницына будет соревноваться в беге на 60 метров с барьерами.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами Украины на чемпионате Европы.
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