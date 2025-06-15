Дюплантис в очередной раз побил свой мировой рекорд

В Швеции проходит седьмой этап Бриллиантовой лиги.

Фаворитом в соревнованиях по прыжкам с шестом среди мужчин был местный атлет Арман "Мондо" Дюплантис.

Швед не только оправдал ожидания, выиграв золото, но и в очередной раз побил мировой рекорд, который и до этого принадлежал ему.

Арман прыгнул на 6,28 м, превзойдя предыдущее достижение на два сантиметра.

Напомним, ранее 12-летний украинец побил возрастное достижение Дюплантиса.

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