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"Обожаю соревноваться с украинками": Олислагерс прокомментировала победу над Магучих

Австралийка выиграла этап Бриллиантовой лиги.
Сегодня, 17:00       Автор: Митя Шитко
Никола Олислагерс / Getty Images
Никола Олислагерс / Getty Images

Австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме.

По словам спортсменки, у нее был страх, но в борьбе с украинками она проявила смелость.

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"Это был замечательный день. Знаете, мне пришлось преодолеть определенный страх, потому что я решила пропустить высоты 1.93 и 1.97 м. Это было довольно смело, но я положилась на свою веру. Даже когда я соревнуюсь с лучшими спортсменками в истории, особенно из Украины, я могу смотреть на них – и не боюсь действовать смело.

Я не боюсь проиграть. Не боюсь выиграть. Потому что я знаю, кто я есть. А эти женщины, со всего мира – я думаю, людям нравятся прыжки в высоту, потому что они видят что-то новое. Они не видят страха или волнения. Все поддерживают друг друга. Это самое лучшее. Я обожаю соревноваться с украинками", - приводит слова девушки Суспільне Спорт.

Олислагерс в Стокгольме взяла высоту 2,01 м и стала победительницей. Ярослава Магучих и Юлия Левченко заняли второе и четвертое места соответственно.

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