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"Посоревнуемся с ним": Дюплантис прокомментировал прыжок 12-летнего украинца, который побил его рекорд

Легендарный легкоатлет дал совет юному спортсмену.
Сегодня, 09:00       Автор: Митя Шитко
Арман Дюплантис / Getty Images
Арман Дюплантис / Getty Images

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Арман Дюплантис высказался о том, что украинец Матвей Строгалев побил его рекорд в 12-летнем возрасте.

Матвей взял высоту 4 м — это на 3 см лучше, чем у Дюплантиса, который в январе 2012 года взял высоту 3,97 м.

"Это необыкновенно. Ярослава Магучих показала мне видео. Я не знал, что он побил мой рекорд. Это замечательно, рад это видеть. Надеюсь, что он будет прогрессировать, а сейчас развлекается и наслаждается процессом и своим путем.

Я был таким же молодым, жаждущим стать лучшим в мире. Хотел быть лучшим и бить вечные рекорды. Я был таким же. И он такой, даже немного лучше. Это замечательно видеть. Возможно, будет ситуация: если долго буду прыгать, то посоревнуемся с ним", - приводит слова Армана Суспільне Спорт.

Ранее сообщалось, что Дюплантис в очередной раз побил свой мировой рекорд.

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