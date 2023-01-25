Магучих выиграла турнир в Германии, не взяв даже 2 метра

Украинка показала не лучший свой результат, но ей все равно не было равных.

В Германии проходит турнир по прыжкам, в котором принимают участие и украинские спортсмены.

Так, например, в секторе прыжков вверх украинка Ярослава Магучих добыла золотую медаль.

При этом, легкоатлетка продемонстрировала далеко не лучшие показатели, прыгнув всего на 1,98 м. Попытки на 2,02 были неудачными.

Второе место заняла еще одна украинка Ирина Геращенко. Ее лучшая попытка была на отметке 1,96 м. Тройку лидеров замкнула финка Гета Туури.

Напомним, по итогам прошлого года Магучих была номинирована на престижную награду.