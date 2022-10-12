Магучих - номинантка на звание лучшей легкоатлетки года в мире

World Athletics опубликовали список претенденток на звание лучшей легкоатлетки мира в 2022 году.

Среди десяти номинанток нашлось место украинской прыгунье в высоту Ярославе Магучих.

Проголосовать за украинку можно лайкнув пост в Facebook или Instagram, а также ретвитнув соответствующий твит.

Female Athlete of the Year nominee 🇺🇦



Retweet to vote for Yaroslava Mahuchikh in the #AthleticsAwards. pic.twitter.com/p6WnCPJ8B1 — World Athletics (@WorldAthletics) October 12, 2022

Конкуренцию нашей легкоатлетке составят девять спорстменок. Среди соперниц Магучих выделяются Юлимар Рохас, Кимберли Гарсия и Шона Миллер.

В сезоне 2022 года Магучих смогла завоевать серебро чемпионата мира, золото чемпионата мира в помещении, золото чемпионата Европы и выиграть ряд этапов Брилиантовой Лиги.