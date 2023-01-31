Магучих высказалась о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к ОИ в Париже

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась мыслями о возможном допуске россиян и белорусов к Олимпиаде, которая пройдет в Париже в 2024 году.

По словам Магучих, она и, вероятно, все украинские спортсмены выступает за то, чтобы представителей страны-террориста и ее пособника не было на международных соревнованиях.

Я уверена, все украинские спортсмены против того, чтобы россиян и белорусов допустили к международным соревнованиям.

Россия - это страна-агрессор, которая совершает геноцид украинского народа", - заявила украинка.

Напомним, ранее Магучих стала победительницей турнира в Германии, продемонстрировав свой далеко не лучший результат.