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Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила бан на выступления в турнирах россиян и белорусов

Запрет для агрессоров остался в силе.
Сегодня, 20:44
Легкая атлетика / olympic.org
Легкая атлетика / olympic.org

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил о продлении отстранения россиян и белорусов от международных соревнований.

"Как я отмечал при введении этих мер в прошлом году, беспрецедентные санкции, введенные против россии и беларуси странами и отраслями промышленности во всем мире, кажутся единственным мирным способом подорвать и разрушить текущие намерения россии и восстановить мир.

Смерть и разрушения, которые мы наблюдаем в Украине в течение последнего года, включая смерть около 185 спортсменов, лишь укрепили мою решительность в этом вопросе.

Репутация наших крупных международных соревнований уже была существенно повреждена действиями российского и белорусского правительств из-за трудностей, причиненных украинским спортсменам, и разрушения спортивной системы Украины.

Российские и белорусские спортсмены, многие из которых военные, не должны быть бенефициарами этих действий. Спортсмены, официальные лица и вспомогательный персонал из россии и белоруссии все еще исключены в ближайшем будущем", - сказал Коу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика россия беларусь

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