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Бех-Романчук установила личный рекорд сезона на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Украинке этого результата хватило для бронзовой медали.
Сегодня, 22:00
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images

В норвежском Осло проходит этап Бриллилантовой лиги по легкой атлетике. В секторе тройного прыжка Украину представила Марина Бех-Романчук. 

Наша легкоатлетка показала свой лучший результат в этом сезоне, прыгнув на 14,76 м. Этого хватило, чтобы замкнуть тройку призеров.

Победительницей стала представительница Венесуэлы Юлимар Рохас, а серебро завоевала Леянис Перес Эрнандес из Кубы.

Бриллиантовая Лига

Осло, Норвегия

Тройной прыжок, женщины

  1. Юлимар Рохас (Венесуэла)
  2. Леянис Перес Эрнандес (Куба)
  3. Марина Бех-Романчук (Украина)

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