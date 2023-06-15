Бех-Романчук установила личный рекорд сезона на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Украинке этого результата хватило для бронзовой медали.
В норвежском Осло проходит этап Бриллилантовой лиги по легкой атлетике. В секторе тройного прыжка Украину представила Марина Бех-Романчук.
Наша легкоатлетка показала свой лучший результат в этом сезоне, прыгнув на 14,76 м. Этого хватило, чтобы замкнуть тройку призеров.
Победительницей стала представительница Венесуэлы Юлимар Рохас, а серебро завоевала Леянис Перес Эрнандес из Кубы.
Бриллиантовая Лига
Осло, Норвегия
Тройной прыжок, женщины
- Юлимар Рохас (Венесуэла)
- Леянис Перес Эрнандес (Куба)
- Марина Бех-Романчук (Украина)