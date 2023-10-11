Бех-Романчук назвала свой лучший момент в карьере

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук назвала свой самый памятный момент в карьере.

По словам девушки, наиболее важный для нее момент, когда она выиграла свою первую медаль во взрослом спорте.

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"Откровенно скажу, что лучший момент в моей карьере, который я буду помнить всю жизнь, это все-таки чемпионат Европы, 2018 год, моя первая взрослая медаль. Это те эмоции, которые я никогда не забуду. Это та медаль, за которую я боролась как ни за одну другую в своей жизни.

Именно эти эмоции всегда будут на первом месте, потому что я никогда ничего подобного не испытывала. Я помню все свои медали, все свои эмоции, но именно эта занимает первое место", - сказала Бех-Романчук в интервью Інформатор.

На чемпионате Европы в 2018 году украинка завоевала серебро в прыжках в длину.

Ранее сообщалось, что Магучих в тройке номинантов на звание лучшей легкоатлетки года.

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