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Кенийская легкоатлетка установила мировой рекорд в беге на 10 км

Агнес Нгетич пробежала дистанцию за рекордно низкое время.
Вчера, 21:55
Агнес Нгетич / Getty Images
Агнес Нгетич / Getty Images

В испанской Валенсии состоялись соревнования по бегу на 10 километров среди женщин.

Победительницей стала кенийка Агнес Нгетич. Помимо того, что спортсменка заняла первое место она еще и установила мировой рекорд на данной дистанции.

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Нгетич пробежала дистанцию за 28 минут и 46 секунд, став первой женщиной, которая смогла пробежать 10 км меньше чем за 29 минут.

Предыдущий рекорд принадлежал эфиопке Ялемзерф Эгуалев, которая пробежала данную дистанцию за 29 минут и 14 секунд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кения

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