Бех-Романчук пропустит чемпионат мира в помещении

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук досрочно закончила зимний сезон в легкой атлетике. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Причиной такого решения стало воспаление ахилла. Девушка решила пропустить остаток зимней части сезона.

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Бех-Романчук также не попала в состав сборной Украины на чемпионат мира в помещении.

Спортсменка объяснила свое решение тем, что в приоритете на сезон 2024 имеет выступление на Олимпийских играх. Украинка уже отобралась в тройном прыжке, а также еще есть шанс (до 30 июня) квалифицироваться и в прыжках в длину.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по тяжелей атлетике.

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