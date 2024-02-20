Женская сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по тяжелей атлетике

В Софии (Болгария) завершился чемпионат Европы по тяжелей атлетике.

Женская сборная Украины стала лучшей по итогу соревнования. Наши спортсменки выиграли 12 медалей во всех дисциплинах, что позволило им стать первыми в медальном зачете.

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На счету наших спортсменок: 5 золотых медалей, 5 серебряных и две бронзы.

Отметим, что мужская сборная Украины завершила чемпионат Европы с одной серебряной медалью в рывке. Ее завоевал Павел Залипский.

Напомним, Украина вошла в топ-5 медального зачета на ЧЕ по борьбе.

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