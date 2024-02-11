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Харлан выиграла золотую медаль Кубка мира по фехтованию

Украинка не испытала трудностей в противостоянии с представительницей Венгрии.
Сегодня, 00:25
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

В ночь на воскресенье, 11 февраля, состоялся финальный поединок Кубка мира в Перу, в котором встретились легендарная фехтовальщица Ольга Харлан и Шугар Катинка Баттаи из Венгрии.

По пути в финал украинка не без проблем преодолела барьер в виде американки Элизабет Тарковски - в этом противостоянии Ольга победила со счетом 15:13.

Зато поединок против представительницы Венгрии не вызвал у Олимпийской чемпионки таких трудностей.

По итогам первой половины матча она имела комфортное преимущество 8:3, которое она успешно развила в следующих раундах.

Не встретив заметного сопротивления, Ольга забрала вторую половину и матч с общим счетом 15:6.

Напомним, что в конце прошлого года Федерация фехтования Украины подала в CAS на FIE из-за отказа исключить россию из организации

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

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