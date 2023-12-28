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Федерация фехтования Украины подала в CAS на FIE из-за отказа исключить россию из организации

В заявлении отмечается, что международная федерация фехтования в очередной раз проявила бездеятельность.
Сегодня, 18:37
Getty Images
Getty Images

Федерация фехтования Украины обратилась в спортивный арбитражный суд в Лозанне (СAS) с апеляцционной жалобой на международную федерацию фехтования (FIE).

Причиной иска стало решение FIE вернуть российских спортсменов в международные соревнования, а также отказ рассматривать жалобу ФФУ, которая призывала лишить россию членства в организации.

В заявлении ФФУ сказано, что позиция FIE является нарушением права на доступ к справедливому правосуддию. Организация требует CAS признать позицию дисциплинарного трибунала международной федерации фехтования неправомерной и исключить россию из FIE.

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"Неправомерный отказ дисциплинарного трибунала FIE рассматривать жалобу ФФУ является очередным проявлением бездействия Международной федерации фехтования и нежелания защищать базовые принципы деятельности мирового фехтовального сообщества", - говорится в заявлении ФФУ.

Стоит отметить, что европейская конфедерация фехтования приостановила членство рф и беларуси в организации и не допускает их на турниры под своей эгидой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война с россией

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