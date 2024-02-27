Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике

Во французском Реймсе завершился чемпионат мира по легкой атлетике в помещении среди людей с нарушениями умственного или физического развития.

Паралимпийская сборная Украины заработала 24 медали различного качества, возглавив медальный зачет.

Несколько наших атлетов стали чемпионами мира в различных категориях, завоевав для сборной тринадцать золотых медалей.

Медалисты сборной Украины:

Золото:

Коваль Максим - толкание ядра

Биленко Василий - 60 м с барьерами

Шпачинская Виктория - толкание ядра

Волуйкевич Павел - 1500 м

Данилина Людмила - 1500 м

Шуляр Юлия - 200 м

Безверхов Кирилл - прыжки в высоту

Данилина Людмила - 800 м

Муравская Руслана - прыжки в высоту

Данилина Людмила - 3000 м

Женская эстафета 4х400 (Муравская Р., Кандыба И., Данилина Л., Шуляр Ю.)

Шуляр Юлия - 60 м

Биленко Михаил - многоборье

Серебро:

Яровой Александр - толкание ядра

Муравская Руслана - 60 м с барьерами

Кандыба Ирина - 1500 м

Женская эстафета 4х200 (Муравская Р., Зазуляк О., Данилина Л., Шуляр Ю.)

Кандыба Ирина - 3000 м

Волуйкевич Павел - 3000 м

Мужская эстафета 4х400 (Комаровский А., Волуйкевич П., Биленко М., Биленко В.) - серебро

Бронза:

Пивень Светлана - толкание ядра

Биленко Василий - 400 м

Зазуляк Ольга - тройной прыжок

Мужская эстафета 4х200 (Безверхов К., Волуйкевич П., Биленко М, Биленко В.)

Медальный зачет:

Украина – 13+7+4 (24) Португалия – 9+7+0 (16) Испания – 7+2+5 (14) Франция – 6+7+11 (24) Турция – 4+8+6 (18)

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