Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике
Наши параолимпийцы показали невероятные результаты.
Во французском Реймсе завершился чемпионат мира по легкой атлетике в помещении среди людей с нарушениями умственного или физического развития.
Паралимпийская сборная Украины заработала 24 медали различного качества, возглавив медальный зачет.
Несколько наших атлетов стали чемпионами мира в различных категориях, завоевав для сборной тринадцать золотых медалей.
Медалисты сборной Украины:
Золото:
- Коваль Максим - толкание ядра
- Биленко Василий - 60 м с барьерами
- Шпачинская Виктория - толкание ядра
- Волуйкевич Павел - 1500 м
- Данилина Людмила - 1500 м
- Шуляр Юлия - 200 м
- Безверхов Кирилл - прыжки в высоту
- Данилина Людмила - 800 м
- Муравская Руслана - прыжки в высоту
- Данилина Людмила - 3000 м
- Женская эстафета 4х400 (Муравская Р., Кандыба И., Данилина Л., Шуляр Ю.)
- Шуляр Юлия - 60 м
- Биленко Михаил - многоборье
Серебро:
- Яровой Александр - толкание ядра
- Муравская Руслана - 60 м с барьерами
- Кандыба Ирина - 1500 м
- Женская эстафета 4х200 (Муравская Р., Зазуляк О., Данилина Л., Шуляр Ю.)
- Кандыба Ирина - 3000 м
- Волуйкевич Павел - 3000 м
- Мужская эстафета 4х400 (Комаровский А., Волуйкевич П., Биленко М., Биленко В.) - серебро
Бронза:
- Пивень Светлана - толкание ядра
- Биленко Василий - 400 м
- Зазуляк Ольга - тройной прыжок
- Мужская эстафета 4х200 (Безверхов К., Волуйкевич П., Биленко М, Биленко В.)
Медальный зачет:
- Украина – 13+7+4 (24)
- Португалия – 9+7+0 (16)
- Испания – 7+2+5 (14)
- Франция – 6+7+11 (24)
- Турция – 4+8+6 (18)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!