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Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике

Наши параолимпийцы показали невероятные результаты.
Сегодня, 19:55
Максим Коваль / Getty Images
Максим Коваль / Getty Images
Во французском Реймсе завершился чемпионат мира по легкой атлетике в помещении среди людей с нарушениями умственного или физического развития.

Паралимпийская сборная Украины заработала 24 медали различного качества, возглавив медальный зачет.

Несколько наших атлетов стали чемпионами мира в различных категориях, завоевав для сборной тринадцать золотых медалей.

Медалисты сборной Украины:

Золото:

  • Коваль Максим - толкание ядра 
  • Биленко Василий - 60 м с барьерами
  • Шпачинская Виктория - толкание ядра
  • Волуйкевич Павел - 1500 м
  • Данилина Людмила - 1500 м
  • Шуляр Юлия - 200 м 
  • Безверхов Кирилл - прыжки в высоту 
  • Данилина Людмила - 800 м
  • Муравская Руслана - прыжки в высоту
  • Данилина Людмила - 3000 м
  • Женская эстафета 4х400 (Муравская Р., Кандыба И., Данилина Л., Шуляр Ю.)
  • Шуляр Юлия - 60 м
  • Биленко Михаил - многоборье

Серебро:

  • Яровой Александр - толкание ядра
  • Муравская Руслана - 60 м с барьерами
  • Кандыба Ирина - 1500 м
  • Женская эстафета 4х200 (Муравская Р., Зазуляк О., Данилина Л., Шуляр Ю.)
  • Кандыба Ирина - 3000 м
  • Волуйкевич Павел - 3000 м
  • Мужская эстафета 4х400 (Комаровский А., Волуйкевич П., Биленко М., Биленко В.) - серебро

Бронза:

  • Пивень Светлана - толкание ядра
  • Биленко Василий - 400 м
  • Зазуляк Ольга - тройной прыжок
  • Мужская эстафета 4х200 (Безверхов К., Волуйкевич П., Биленко М, Биленко В.)

Медальный зачет: 

  1. Украина – 13+7+4 (24)
  2. Португалия – 9+7+0 (16)
  3. Испания – 7+2+5 (14)
  4. Франция – 6+7+11 (24)
  5. Турция – 4+8+6 (18)

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