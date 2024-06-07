Украинка невероятным образом выиграла бронзу на чемпионате Европы-2024

Во вторник, 7 июня, стартовал чемпионат Европы-2024 по легкой атлетике.

В рамках спортивного бега на 20 км бронзовую медаль завоевала украинка Людмила Оляновская.

Девушка буквально "выгрызла" награду на последних метрах дистацнии, обойдя представительницу Испании.

Кроме того, Оляновская выполнела олимпийский норматив, что позволило ей добыть путевку на Игры-2024 в Париже.

Чемпионат Европы-2024

Спортивная ходьба, 20 км

Антонелла Пальмизано (Италия) - 1.28,09 часа Валентина Траплетти (Италия) - 1.28,37 Людмила Оляновская (Украина) - 1.28,48

Ранее Мудрик оценил шансы сыграть на Олимпиаде-2024.

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