iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украинка невероятным образом выиграла бронзу на чемпионате Европы-2024

Людмила Оляновская на последних метрах завоевала медаль.
Сегодня, 21:25
Людмила Оляновская / Getty Images
Людмила Оляновская / Getty Images

Во вторник, 7 июня, стартовал чемпионат Европы-2024 по легкой атлетике.

В рамках спортивного бега на 20 км бронзовую медаль завоевала украинка Людмила Оляновская.

Девушка буквально "выгрызла" награду на последних метрах дистацнии, обойдя представительницу Испании.

Кроме того, Оляновская выполнела олимпийский норматив, что позволило ей добыть путевку на Игры-2024 в Париже.

Чемпионат Европы-2024
Спортивная ходьба, 20 км

  1. Антонелла Пальмизано (Италия) - 1.28,09 часа
  2. Валентина Траплетти (Италия) - 1.28,37
  3. Людмила Оляновская (Украина) - 1.28,48

Ранее Мудрик оценил шансы сыграть на Олимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сарри назвал свою главную ошибку в тренерской карьере Сарри назвал свою главную ошибку в тренерской карьере
Богачук согласовал бой с Вирджилом Ортисом Богачук согласовал бой с Вирджилом Ортисом
Чемпион Германии объявил о первом летнем трансфере Чемпион Германии объявил о первом летнем трансфере
Бавария готова летом расстаться сразу с рядом основных игроков Бавария готова летом расстаться сразу с рядом основных игроков
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеский матч с Польшей
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа22:49
Сарри назвал свою главную ошибку в тренерской карьере
Бокс22:31
Богачук согласовал бой с Вирджилом Ортисом
Европа22:23
Чемпион Германии объявил о первом летнем трансфере
Европа22:20
Бавария готова летом расстаться сразу с рядом основных игроков
Европа22:06
Лунин: Я показал, что Реал со мной может выигрывать трофеи
Европа21:55
Милан и ПСЖ поспорят за полузащитника сборной Франции
Формула 121:50
Гран-при Канады: Норрис и две Феррари возглавили первую практику
Шахматы21:46
ФИДЕ приостановила членство росии после иска со стороны Украины
Легкая атлетика21:25
Украинка невероятным образом выиграла бронзу на чемпионате Европы-2024
Европа21:21
Месси признался, что посещал психолога во время выступлений в Барселоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK