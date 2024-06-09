Кохан - выиграл бронзу Евро, пропустив прыгнувших выше головы оппонентов

В третий день чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Риме, состоялся финал по метанию молота.

Украину на этом этапе представляли один спортсмен - Михаил Кохан.

После первой попытки украинец сразу занял место в топ-3, а затем сумел улучшить свой результат, выйдя уже на вторую строчку.

На четвертой попытке венгр Бенце Галаш почти на три метра превзойдя свой лучший результат сезона, метнул на 80,49 и вырвался на первое место. Михаил же в предпоследней попытке улучшил свой результат, но обойти поляка или венгра не смог.

А вот Войцех Новицки все же в последней попытке снова улучшил свой "season best" и все же вырвал победу, тогда как представитель Украины остался с бронзовой наградой.

Метание молота, чемпионат Европы

Войцех Новицки (Польша) – 80,95 м Бенце Галаш (Венгрия) – 80,49 м Михаил Кохан (Украина) – 80,18 м Мерлин Гуммель (Германия) – 79,25 м

Для Украины это уже четвёртая награда на чемпионате Европы в Риме и третья бронзовая. Раньше в секторе прыжков в высоту наши Магучих стала двукратной чемпионкой Европы по прыжкам в высоту, Геращенко взяла бронзудевочки завоевали сразу две медали[/link_local]].

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