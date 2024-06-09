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Магучих стала двукратной чемпионкой Европы по прыжкам в высоту, Геращенко взяла бронзу

Двойной подиум для Украины.
Вчера, 23:06
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В третий день чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Риме, состоялся финал по прыжкам в высоту.

Украину на этом этапе представляли две спортсменки: Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

После первых четырех этапов остались лишь пять спортсменок, включая обеих украинок. При этом Магучих прыгала лишь раз, а Геращенко хоть и немало ошибалась, но сумела дойти до высоты 1.95.

Высоту в 1.95 Ярослава Магучих взяла с первой попытки, Геращенко - со второй, и судьба медалей наши спортсменки разыгрывали с сербской спорстменкой Ангелиной Топич.

Геращенко не смогла взять 1.97 и стала бронзовой медалисткой. Топич уступила Магучих 1.99, которую украинка легко взяла и вынудила соперницу прыгать 2.01.

Топич не сумела справиться с высотой, в отличие от украинки. Ярослава Магучих выиграла золотую медаль и стала двухкратной чемпионкой Европы по прыжкам в высоту.

ЧЕ-2024 по легкой атлетике. Прыжки в высоту. Финал

  1. Ярослава Магучих - 2.01
  2. Ангелина Топич (Сербия) - 1.99
  3. Ирина Геращенко - 1.95

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ирина Геращенко Ярослава Магучих

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