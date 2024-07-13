Бех-Романчук прокомментировала выигрыш бронзы на дебютном турнире сезона
Девушка успешно стартовала после травмы.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала бронзу в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.
Спортсменка сделала пост в Instagram, в котором подвела итоги соревнования.
"Благодарна за этот день. Мои первые соревнования в этом сезоне – 14,81 м и третье место на Бриллиантовой лиге в Монако", - написала Бех-Романчук.
Отметим, что девушка пропустила часть сезона из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Магучих побила мировой рекорд на этапе Бриллиантовой Лиги в Париже.
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