Бех-Романчук прокомментировала выигрыш бронзы на дебютном турнире сезона

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала бронзу в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Спортсменка сделала пост в Instagram, в котором подвела итоги соревнования.

"Благодарна за этот день. Мои первые соревнования в этом сезоне – 14,81 м и третье место на Бриллиантовой лиге в Монако", - написала Бех-Романчук.

Отметим, что девушка пропустила часть сезона из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Магучих побила мировой рекорд на этапе Бриллиантовой Лиги в Париже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!