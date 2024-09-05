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Дюплантис выиграл у Вархольма в беге на 100 метров на выставочном турнире

Звезды легкой атлетики сразились в необычном для себя виде спорта.
Сегодня, 08:20
Арман Дюплантис и Карстен Вархольм / Getty Images
Арман Дюплантис и Карстен Вархольм / Getty Images

В среду, 4 сентября, в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария) состоялся выставочный забег на 100 метров, в котором выступили звезды мировой легкой атлетики – Арман Дюплантис и Карстен Вархольм.

Дюплантис является рекордсменом мира и двукратный олимпийским чемпионом в прыжках с шестом. Вархольм – рекордсмен мира и олимпийский чемпион Токио в беге на 400 метров с барьерами.

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Арман выиграл забег с результатом в 10,37 секунды. 

Отметим, что женский рекорд мира в беге на 100 метров (10,49).

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