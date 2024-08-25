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Дюплантис снова побил собственный мировой рекорд

Швед превзошел свое предыдущее достижение на 1 сантиметр.
Сегодня, 19:25
Арман Дюплантис / Getty Images
Арман Дюплантис / Getty Images

В польской Силезии, а именно в городе Хожув проходит этап Бриллиантовой Лиги, в рамках которого состоялись соревнования среди мужчин в прыжках с шестом.

Очевидным фаворитом был обладатель мирового рекорда швед Арман Дюплантис. Вопрос был лишь в том, станет ли он перебивать снова свой же рекорд, и он это сделал.

Дюплантис прыгнул на 6.26 м, взяв эту высоту со второй попытки. Отметим, что прошлый рекорд шведа был на отметке 6.25 м и был он установлен на Олимпиаде в Париже.

Свой первый мировой рекорд Арманд установил еще в феврале 2020 в польском городе Торунь на отметке 6.17.

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