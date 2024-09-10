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Дорощук завоевал серебро на турнире в Швейцарии

Украинец проиграл только олимпйискому чемпиону.
Сегодня, 14:26
Олег Дорощук / Getty Images
Олег Дорощук / Getty Images

Украинский легкоатлет Олег Дорощук стал серебряным призером на турнире Galà dei Castelli в швейцарской Беллинцоне.

Бронзовый призер чемпионата Европы по прыжкам в высоту показал результат 2.24 м.

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В борьбе за золото украинец проиграл олимпийскому чемпиону Токио-2020, итальянцу Джанмарко Тамбери, который взял высоту 2.27 м.

На третьем месте оказался представитель Италии Мануэль Ландо (2.20 м).

Прыжки в высоту
Мужчины

  1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,27 м
  2. Олег Дорощук (Украина) – 2,24
  3. Мануэль Ландо (Италия) – 2,20

Ранее сообщалось, что Магучих и Геращенко выиграли медали на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

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