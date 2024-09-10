Дорощук завоевал серебро на турнире в Швейцарии
Украинец проиграл только олимпйискому чемпиону.
Украинский легкоатлет Олег Дорощук стал серебряным призером на турнире Galà dei Castelli в швейцарской Беллинцоне.
Бронзовый призер чемпионата Европы по прыжкам в высоту показал результат 2.24 м.
Читай также: Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины - Мудрик и Зинченко в тройке
В борьбе за золото украинец проиграл олимпийскому чемпиону Токио-2020, итальянцу Джанмарко Тамбери, который взял высоту 2.27 м.
На третьем месте оказался представитель Италии Мануэль Ландо (2.20 м).
Прыжки в высоту
Мужчины
- Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,27 м
- Олег Дорощук (Украина) – 2,24
- Мануэль Ландо (Италия) – 2,20
Ранее сообщалось, что Магучих и Геращенко выиграли медали на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!