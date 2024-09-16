Магучих подвела итоги и раскрыла планы на будущее

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих подвела итоги соревновательного года.

По словам украинки, она довольно своими результатами, а в следующем году намерена добиваться успеха.

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"Завершила соревновательный сезон 2024 года. Этот год стал историей на всю жизнь не только для меня, а и для моей страны. Теперь нам принадлежит мировой рекорд и золото Олимпийских игр по прыжкам в высоту.

Хочу поблагодарить всю свою команду и фанатов за постоянную поддержку и веру. А военных за защиту нашего государства. И сказать - если бы не вы, уже не было бы ни Украины, ни гимна, ни флага, ни медалей. Мы делаем хорошее дело, получая награды. А вы - большое, добывая победу.

Верю, что сезон 2025 станет не менее интересным, но до него у меня еще достаточно времени, чтобы отдохнуть и удивить вас снова", – написала Магучих.

Завершила змагальний сезон 2024 року 🥹



Цей рік став історією на все життя не тільки для мене, а і для моєї країни. Тепер нам належить світовий рекорд і золото Олімпійських ігор зі стрибків у висоту.



Хочу подякувати всій своїй команді і фанатам за постійну підтримку і віру. А… pic.twitter.com/XmKyyr1H1k — Yaroslava Mahuchikh (@YaraMahuchikh) September 16, 2024

В текущем сезоне украинка установила исторический рекорд по высоте прыжка - 2.10 метров. Прошлый рекорд (2.09 м) в исполнении болгарки Стефки Костадиновой держался 37 лет.

Ранее Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру.

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