Шахматы: украинцы стали чемпионами Европы, украинки завоевали "серебро"
В Батуми, Грузия, прошел командный чемпионат Европы по шахматам, на котором сборная Украины показала триумфальные результаты.
По итогам 9 туров мужская сборная Украины заняла первую строчку турнирной таблицы из 40 стран участниц, набрав 15 баллов. В последнем туре наши ребята одолели Англию.
Сборную на турнире представляли Руслан Пономарев, Антон Коробов, Игорь Коваленко, Игорь Самуненков и Андрей Волокитин.
Тройка призеров мужского турнира:
- Украина – 15
- Азербайджан – 13
- Сербия – 13
Женщины в последнем туре разошлись миром с представительницами Армении и в итоге из 36 команд стали вторыми, уступив лишь команде Польши.
За Украину на турнире соревновались Юлия Осьмак, Анна Ушенина, Наталья Жукова, Боженая Поддубная и Инна Гапоненко.
Тройка призеров женского турнира:
- Польша-15
- Украина – 14
- Германия – 13
Кроме того, Украина получила сразу пять индивидуальных наград.Три "золота" добыли в борьбе Анна Ушенина (на 2-й шахматной доске), Игорь Коваленко (4-я) и 16-летний Игорь Самуненков (5-я). Также в нашем дочере два "серебра" у Натальи Жуковой (4-я шахматная доска) и 16-летней Божены Поддубной (5-я).
