Шахматы: украинцы стали чемпионами Европы, украинки завоевали "серебро"

В Батуми, Грузия, прошел командный чемпионат Европы по шахматам, на котором сборная Украины показала триумфальные результаты.

По итогам 9 туров мужская сборная Украины заняла первую строчку турнирной таблицы из 40 стран участниц, набрав 15 баллов. В последнем туре наши ребята одолели Англию.

Сборную на турнире представляли Руслан Пономарев, Антон Коробов, Игорь Коваленко, Игорь Самуненков и Андрей Волокитин.

Тройка призеров мужского турнира:

Украина – 15 Азербайджан – 13 Сербия – 13

Женщины в последнем туре разошлись миром с представительницами Армении и в итоге из 36 команд стали вторыми, уступив лишь команде Польши.

Анна Ушенина

За Украину на турнире соревновались Юлия Осьмак, Анна Ушенина, Наталья Жукова, Боженая Поддубная и Инна Гапоненко.

Тройка призеров женского турнира:

Польша-15 Украина – 14 Германия – 13

Кроме того, Украина получила сразу пять индивидуальных наград.Три "золота" добыли в борьбе Анна Ушенина (на 2-й шахматной доске), Игорь Коваленко (4-я) и 16-летний Игорь Самуненков (5-я). Также в нашем дочере два "серебра" у Натальи Жуковой (4-я шахматная доска) и 16-летней Божены Поддубной (5-я).

