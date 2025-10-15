iSport.ua
Русский Українська
Другие

Шахматы: украинцы стали чемпионами Европы, украинки завоевали "серебро"

Завершился командный чемпионат Европы.
Сегодня, 07:59       Автор: Василий Войтюк
etcc2025.com
etcc2025.com

В Батуми, Грузия, прошел командный чемпионат Европы по шахматам, на котором сборная Украины показала триумфальные результаты.

По итогам 9 туров мужская сборная Украины заняла первую строчку турнирной таблицы из 40 стран участниц, набрав 15 баллов. В последнем туре наши ребята одолели Англию.

Сборную на турнире представляли Руслан Пономарев, Антон Коробов, Игорь Коваленко, Игорь Самуненков и Андрей Волокитин.

Тройка призеров мужского турнира:

  1. Украина – 15
  2. Азербайджан – 13
  3. Сербия – 13

Женщины в последнем туре разошлись миром с представительницами Армении и в итоге из 36 команд стали вторыми, уступив лишь команде Польши.

Анна Ушенина
Анна Ушенина

За Украину на турнире соревновались Юлия Осьмак, Анна Ушенина, Наталья Жукова, Боженая Поддубная и Инна Гапоненко.

Тройка призеров женского турнира:

  1. Польша-15
  2. Украина – 14
  3. Германия – 13

Кроме того, Украина получила сразу пять индивидуальных наград.Три "золота" добыли в борьбе Анна Ушенина (на 2-й шахматной доске), Игорь Коваленко (4-я) и 16-летний Игорь Самуненков (5-я). Также в нашем дочере два "серебра" у Натальи Жуковой (4-я шахматная доска) и 16-летней Божены Поддубной (5-я).

Ранее сообщалось, что украинка во второй раз стала 
чемпионкой мира по классическим шашкам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

B8 проиграли FaZe и вылетели из CS Asia Championships B8 проиграли FaZe и вылетели из CS Asia Championships
Криштиану установил новый рекорд Криштиану установил новый рекорд
Итаума стал обязательным претендентом на титул регулярного чемпиона WBA Итаума стал обязательным претендентом на титул регулярного чемпиона WBA
Сборная США официально получила нового тренера Сборная США официально получила нового тренера

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Киберспорт10:22
B8 проиграли FaZe и вылетели из CS Asia Championships
Европа09:58
Криштиану установил новый рекорд
Бокс09:28
Итаума стал обязательным претендентом на титул регулярного чемпиона WBA
НБА08:59
Сборная США официально получила нового тренера
Киберспорт08:41
NaVi стартуют на Thunderpick: онлайн-трансляция матча
НХЛ08:26
НХЛ: Даллас и Каролина одержали легкие победы
Шахматы07:59
Шахматы: украинцы стали чемпионами Европы, украинки завоевали "серебро"
Другие страны07:24
Месси не забивал во время разгрома Пуэрто-Рико
Киберспорт01:40
NaVi после двух побед проиграли в третьем матче на BLAST Slam IV
ЧМ-202601:30
Чемпионат мира-2026: Англия, ЮАР, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Катар и Саудовская Аравия пополнили список участников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK