Российский олигарх Усманов ушел с поста президента Международной федерации фехтования

Россиянин покинул должность через несколько дней после избрания.

Международная федерация фехтования (FIE) заявила, что россиянин Алишер Усманов покинул пост президента организации.

В организации сообщили, что Усманов добровольно приостановил исполнение своих полномочий.

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Теперь временным президентом стал член исполнительного комитета от Греции Эмануэль Кациадакис.

Усманов был избран на должность 30 ноября.

Напомним, россиянин уже уходил с поста президента FIE в 2022 году после того, как Европейский Союз наложил на него санкции. Он возглавлял Федерацию с 2008 года.

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