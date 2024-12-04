Российский олигарх Усманов ушел с поста президента Международной федерации фехтования
Россиянин покинул должность через несколько дней после избрания.
Международная федерация фехтования (FIE) заявила, что россиянин Алишер Усманов покинул пост президента организации.
В организации сообщили, что Усманов добровольно приостановил исполнение своих полномочий.
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Теперь временным президентом стал член исполнительного комитета от Греции Эмануэль Кациадакис.
Усманов был избран на должность 30 ноября.
Напомним, россиянин уже уходил с поста президента FIE в 2022 году после того, как Европейский Союз наложил на него санкции. Он возглавлял Федерацию с 2008 года.
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