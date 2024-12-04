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Российский олигарх Усманов ушел с поста президента Международной федерации фехтования

Россиянин покинул должность через несколько дней после избрания.
Сегодня, 22:30
Алишер Усманов / Getty Images
Алишер Усманов / Getty Images

Международная федерация фехтования (FIE) заявила, что россиянин Алишер Усманов покинул пост президента организации.

В организации сообщили, что Усманов добровольно приостановил исполнение своих полномочий.

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Теперь временным президентом стал член исполнительного комитета от Греции Эмануэль Кациадакис.

Усманов был избран на должность 30 ноября. 

Напомним, россиянин уже уходил с поста президента FIE в 2022 году после того, как Европейский Союз наложил на него санкции. Он возглавлял Федерацию с 2008 года.

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