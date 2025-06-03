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Не просто геймеры: кто стоит за никами Favbet Team

Favbet Team — это больше, чем набор сильных никнеймов.
Вчера, 20:50       Автор: Василий Войтюк
Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

20 мая Favbet Team отпраздновала свой первый день рождения. За этот год команда успела пройти путь от амбициозного стартапа до полноценного киберспортивного клуба с яркой индивидуальностью, громкими победами и четкой идентичностью.
Идея заключалась в том, чтобы собрать не просто талантливых игроков, а создать среду, в которой им будет комфортно расти, ошибаться, исправляться и побеждать. Сегодня Favbet Team — это не просто пятерка на сервере. Это коллектив, выстраивающий новый подход к киберспорту, где важны не только форма, но и ценности, атмосфера и люди.

Состав с характером

Favbet Team — это больше, чем набор сильных никнеймов. Команда начиналась с главного принципа — сформировать полностью украинский состав, поддерживать развитие украинского киберспорта и одновременно сосредоточиться на одном: побеждать профессионально и честно.

Главное ядро команды — Владислав «bondik» Нечипорчук, капитан и лидер состава. Его имя хорошо известно фанатам украинского CS: он выступал за легендарные FlipSid3 и HellRaisers, принял участие в семи мейджорах и стабильно входил в топовые мировые рейтинги.

Евгений «j3kie» Сергачёв — рифлер, запомнившийся ещё со времён выступлений за команду Akuma, где впервые громко заявил о себе на профессиональной сцене. С тех пор j3kie стабильно подтверждает своё мастерство, демонстрируя высокую игровую форму, выдержку и командную ответственность.

Александр «Smash» Турчин — ещё один рифлер команды, представитель нового поколения игроков. Он уже показывает стабильную индивидуальную игру и умение адаптироваться к высокому уровню командного взаимодействия.

Даниил «t3ns1on» Кашура — снайпер команды, представитель той волны игроков, что выходят на сцену не благодаря громким трансферам, а через талант и системную работу над собой.
Макс «Marix» Кугенер — рифлер из Люксембурга, родившийся в Киеве. В его карьере уже есть выступления за Sprout, OG Academy, Entropiq и роль стенд-ина в Monte.

Favbet Team — одна из немногих профессиональных киберспортивных команд, базирующихся непосредственно в Украине. В течение года они не прекращали тренировки даже во время блэкаутов и воздушных тревог. Команда проводила буткемпы в условиях полномасштабной войны — с генераторами, мобильным интернетом и запасом терпения.

Результаты, которые говорят сами за себя

Favbet Team уже успела закрепиться в киберспортивной среде:

– победы на UPEA National League 2024, United21 Season 26 и Prodigy Series #2
– 53 позиция в рейтинге HLTV
– два сезона буткемпов в Украине
– коллаборации с топовыми украинскими киберспортивными инфлюенсерами

Кроме спортивных достижений, команда активно проявляет себя и в социальной сфере — например, в благотворительном турнире «FPФишки для ДШВ», благодаря которому было собрано более 617 000 грн в поддержку украинских военных.

Год первый: не итоги, а стартовая позиция

Первый год для Favbet Team стал настоящим интенсивом — с большой динамикой, новыми вызовами и растущей узнаваемостью. Но это только начало.

В честь первого дня рождения команда проводит множество активностей для комьюнити в своём Telegram-канале. Такой себе способ отпраздновать год не только итогами, но и вовлечением тех, кто всё это время был рядом.

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