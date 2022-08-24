Украинский коллектив прошел в отбор на Major по Counter Strike

Проходит третий этап открытых квалификаций на турнире IEM Road to Rio 2022 Europe RMR – отборочные соревнования на главный турнир второй половины года.

Одной из команд, преодолевших этот этап и прошедших на RMR-турниры, стала украинская организация B8, в составе которой выступают пять игроков из нашей страны (R1nkle, hkta, cptkurtka023, amster, alex666). В решающем матче они обыграли французов из HEET.

Также место в отборочных завоевали команды Sangal, Eternal Fire и европейский микс FANTASY, в составе которого выступает питомец Natus Vincere - Topa. Именно украинец стал героем последнего матча своей команды, совершив 45 убийств за одну карту.

Ранее на RMR из-за квалификации пробились еще два украинских игрока - Woro2k и DemQQ из команды Monte.

Напомним, что на этой неделе продолжится турнир серии BLAST, на котором выступает украинский коллектив NaVi.