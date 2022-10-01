NaVi уступили G2 и вылетели из ESL Pro League

В четвертьфинальном матче ESL Pro League Season 16 украинский коллектив Natus Vincere встретился с европейским миксом G2.

На этапе выбора карт NaVi выбрали Dust_2, тогда как "самураи" предсказуемо выбрали Inferno, а вот на третью карту Niko и компания покинули Mirage.

За сторону атаки на первой карте "рожденные побеждать" не очень удачно начали, но смогли в напряженной борьбе во второй половине карты вырвать победу.

Inferno G2 были гораздо сильнее и почти без интриги разобрались с s1mple и его партнерами.

На старте решающей карты произошла неприятность – как и в прошлом матче с участием NaVi – гакерская атака на украинских игроков. После вынужденного перерыва команды возобновили игру и украинский коллектив быстро потерял свое преимущество в три раунда и проиграл за атаку 5:10.

В защите желто-черные снова стартовали с трех выигранных раундов, но после этого начали проигрывать один за другим, пока счет не стал 8:15. После этого они выиграли один раунд, но сразу проиграли следующий, а с ним и весь матч.

G2 - Natus Vincere (Dust_2 - 16:13, Inferno - 16:9, Mirage - 16:9)

В полуфинале турнира G2 встретятся с Vitality. Расписание и результаты матчей турнира доступны на ISPORT.