Monte проиграли Vitality в квалификации на Major

Украинская команда уступила одному из сильнейших коллективов мира.

В рамках квалификации на чемпионат мира в Рио-де-Жанейро украинский коллектив Monte третьем раунде встретился с франко-датской командой Vitality.

"Пчелы" оказались непосильными соперниками для Woro2k и его партнеров.

Матч в формате до победы на одной карте проходил на Dust 2. Португальский игрок Monte – joel – показывал неплохую стрельбу и совершил 22 убийства, но этого было мало для достижения результата – 16:7 в пользу Vitality.

Monte опускаются в сетку "1-2" и уже завтра будут играть в матче на вылет по квалификациям. Соперник станет известен позже.

На ISPORT доступны результаты и расписание всех матчей отборочной группы В.