NaVi объявили о расставании с капитаном команды из Dota 2

В составе Natus Vincere в игровой дисциплине Dota 2 осталось четыре игрока, сообщает официальный сайт организации.

Капитан команды Алексей Solo Березин покидает клуб после более чем года выступлений за "рожденных побеждать".

Причиной такому решению стал невыход команды в основную часть The International 2022. NAVI в плей-офф квалификации в турнире Последний шанс уступили сначала T1, а затем Xtreme Gaming позволило им пройти на главное первенство года.

Состав NaVi из Dota 2: