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NaVi объявили о расставании с капитаном команды из Dota 2

Алексей "Solo" Березин покидает состав.
Сегодня, 16:43
NaVi
NaVi
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В составе Natus Vincere в игровой дисциплине Dota 2 осталось четыре игрока, сообщает официальный сайт организации.

Капитан команды Алексей Solo Березин покидает клуб после более чем года выступлений за "рожденных побеждать".

Причиной такому решению стал невыход команды в основную часть The International 2022. NAVI в плей-офф квалификации в турнире Последний шанс уступили сначала T1, а затем Xtreme Gaming позволило им пройти на главное первенство года.

Состав NaVi из Dota 2:

  • Алик V-Tune Воробей
  • Владимир No[o]ne Миненко
  • Владислав laise Лайс
  • Георгий swedenstrong Зайналабидов
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