NaVi объявили о расставании с капитаном команды из Dota 2
Алексей "Solo" Березин покидает состав.
В составе Natus Vincere в игровой дисциплине Dota 2 осталось четыре игрока, сообщает официальный сайт организации.
Капитан команды Алексей Solo Березин покидает клуб после более чем года выступлений за "рожденных побеждать".
Причиной такому решению стал невыход команды в основную часть The International 2022. NAVI в плей-офф квалификации в турнире Последний шанс уступили сначала T1, а затем Xtreme Gaming позволило им пройти на главное первенство года.
Состав NaVi из Dota 2:
- Алик V-Tune Воробей
- Владимир No[o]ne Миненко
- Владислав laise Лайс
- Георгий swedenstrong Зайналабидов