NaVi упустили шанс пробиться на The International 2022 по Dota 2, проиграв в Last Chance

Во вторник, 11 октября, в рамках второго матча плей-офф в нижней сетки квалификации последнего шанса на The International 2022 по Dota 2 Natus Vincere сыграли с командой Xtreme Gaming из Китая.

Украинскому коллективу удалось выиграть первую карту, однако две следующие отошли сопернику.

We lose the third game and the chance to qualify for #TI11. GG.



Thanks for your support, #navination! #Dota2 pic.twitter.com/wxBuvx6Tst