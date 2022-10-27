Device перешел из NiP в Astralis
Легендарный снайпер вернулся в родную команду.
Сегодня, 12:26
Николай "Device" Ридтц перешел из Ninjas in Pyjamas в Astralis.
"Он дома", – прокомментировал переход игрока датский коллектив.
Напомним, Device выступал за Astralis с 2016 года до апреля 2021 года. За это время игрок выиграл с клубом 4 мейджора, в том числе 3 чемпионата подряд.
Ранее сообщалось, что S1mple подписал новый контракт с NaVi.
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