Тренер Natus Vincere был признан лучшим по итогам года по версии Esports Awards
Андрей B1ad3 Городенский получил индивидуальный приз.
Тренер Natus Vincre по CS:GO Андрей B1ad3 Городенский выиграл индивидуальный приз.
В Лас-Вегасе (США) проходит церемония вручения наград от Esports Awards.
Организация наградила украинского тренера, признав того лучшим тренером по итогам 2022 года.
The winner of the Esports Coach of the Year is... @Navi_B1ad3— Esports Awards (@esportsawards) December 14, 2022
CONGRATULATIONS! #EsportsAwards pic.twitter.com/zQud0Dp4Og
Отметим, что сейчас в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах, проходит финальный турнир BLAST Premier: World Final 2022. На ISPORT доступно расписание и результаты финального турнира по CS:GO.