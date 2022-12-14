Тренер Natus Vincere был признан лучшим по итогам года по версии Esports Awards

Тренер Natus Vincre по CS:GO Андрей B1ad3 Городенский выиграл индивидуальный приз.

В Лас-Вегасе (США) проходит церемония вручения наград от Esports Awards.

Организация наградила украинского тренера, признав того лучшим тренером по итогам 2022 года.

The winner of the Esports Coach of the Year is... @Navi_B1ad3



CONGRATULATIONS! #EsportsAwards pic.twitter.com/zQud0Dp4Og — Esports Awards (@esportsawards) December 14, 2022

Отметим, что сейчас в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах, проходит финальный турнир BLAST Premier: World Final 2022. На ISPORT доступно расписание и результаты финального турнира по CS:GO.