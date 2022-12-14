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Тренер Natus Vincere был признан лучшим по итогам года по версии Esports Awards

Андрей B1ad3 Городенский получил индивидуальный приз.
Сегодня, 08:48
Андрей B1ad3 Городенский / HLTV
Андрей B1ad3 Городенский / HLTV

Тренер Natus Vincre по CS:GO Андрей B1ad3 Городенский выиграл индивидуальный приз.

В Лас-Вегасе (США) проходит церемония вручения наград от Esports Awards.

Организация наградила украинского тренера, признав того лучшим тренером по итогам 2022 года.

Отметим, что сейчас в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах, проходит финальный турнир BLAST Premier: World Final 2022. На ISPORT доступно расписание и результаты финального турнира по CS:GO.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский

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