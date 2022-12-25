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В боях под Бахмутом погиб геймдизайнер S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо

Украинец погиб, защищая нашу страну от российских захватчиков.
Сегодня, 11:34
Владимир Ежов / sportarena.com
Владимир Ежов / sportarena.com

Геймдизайнер GSC и киберспортсмен Владимир Ежов погиб в боях под Бахмутом, сообщает Громадське со ссылкой на его брата Вячеслава.

По словам Вячеслава, Владимир погиб 22 декабря. У него осталось двое сыновей.

"Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь, ты попал в лучший мир, брат", – написал Вячеслав.

Владимир Ежов работал в украинской компании GSC Game World, которая создала такие известные игры, как Сталкер и Казаки.

Ежов работал над созданием "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо". Он также подарил свою внешность Локи - лидера группировки "Свобода" в S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.

В свое время Владимир был профессиональным игроком в StarCraft, выступая под ником 'Fresh'.

24 сентября под Николаевом погиб еще один представитель украинского геймдева - Андрей 'Nizrock' Корзинкин, аниматор 4A Games, работавший над Metro Exodus.


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