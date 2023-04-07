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B8 в очень близком матче уступили fnatic

Завершился матч с участием украинского коллектива.
Вчера, 21:28
HLTV
HLTV

Украинский коллектив B8 провел матч "за выход на мажор" против легендарного киберспортивного тега fnatic.

Выбор карт был очень хорошим для "бейтов", ведь все три карты были теми, которые они играют лучше всего.

Тем не менее, на Vertigo сильнее были именно европейцы, но украинцы смогли реабилитироваться на Nuke.

Решалось все на карте Ancient, на которой B8 выиграли два предыдущих матча. Но, к сожалению, немного не хватило, в защите украинский коллектив сыграл слабее.

KRIMZ выдал невероятный перфоманс и стал лучшим игроком матча 2.0 = 1.27.

B8 - fnatic (8:16,16:11, 13:16)


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