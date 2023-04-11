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Monte разгромили Ence на старте квалификации Paris Major 2023

Украинский коллектив удачно дебютировал в квалификации на главный турнир года.
Сегодня, 15:11
Monte
Monte

Во вторник, 11апреля, в Копенгагене в рамках первого отборочного раунда группы B на Paris Major по CS:GO состоялся матч между украинской командой Monte и европейским коллективом Ence. Поединок проходил в формате BO1 - на карте Ancient.

Первый раунд отошел европейскому коллективу, который начал в атаке. Однако уже со следующего раунда Monte набрал серию раундов, чем обеспечили отличный старт. Первая половина карты закончилась убедительной победой Monte - 12:3.

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Вторая половина поединка началась с успешных раундов украинской команды, которые забирали раунд за раундом. Однако позже Ence сумел вернуться и отыграть серию раундов.

Концовка встречи вышла напряженно, ведь Monte не хватало одного раунда для победы. В итоге им удалось забрать его, чтобы выиграть - 16:11.

Лучшим игроком матча стал представитель Monte Мохаммед BOROS Малхас, который набрал рейтинг - 1.38.

Напомним, уже сегодня состоится второй тур. На ISPORT.ua доступно расписание и результаты отбора на Paris Major.


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